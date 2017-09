Un perroquet réussit à commander secrètement des boîtes cadeaux sur Amazon

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le facétieux volatile a en effet réussi à reproduire en son absence la voix de Corienne Pretorius, une Sud-Africaine de 39 ans vivant dans la capitale britannique, pour activer l’appareil et passer une commande pour un total d'environ 11 euros. Après avoir soupçonné son mari et son enfant, la propriétaire découvrira le coupable en entendant Buddy activer l'assistant. Malin, l'oiseau avait plusieurs reprises comment les habitants de la maison interagissaient avec l’appareil pour passer de la musique ou consulter la météo.

Un petit malin. D'après de précieuses informations dévoilées dans le journal britannique The Sun, Buddy, un perroquet du Gabon, a réussi à passer une commande sur Amazon, via l’assistant vocal Alexa, en imitant la voix de sa propriétaire à Londres.

