Pensant que son micro est coupé, la présidente LREM de la commission des Lois critique ses collègues

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Démission du chef d'état-major des armées: Villiers et Macron, "chacun est dans son rôle", selon Philippe

Star jamaïcaine - Bolt n'est plus sûr de vouloir devenir footballeur

En savoir plus

"Attends, on a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue", a lâché Yaël Braun-Pivet.

Sans se rendre compte de cette erreur, elle a continué à tacler ses camarades et surtout la responsable du texte dans le groupe LREM, la député des Français de l'étranger Paula Forteza.

Lors de l'examen de la loi sur la moralisation de la vie publique à l'Assemblée nationale, la présidente LREM de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet, a critiqué l'attitude de ses collègues. "On a un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré", a-t-elle lancé à Stéphane Mazars, autre député de la majorité et vice-président de la commission. Sa phrase aurait pu passer inaperçue, le seul hic, Yaël Braun-Pivet a oublié de couper son micro.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres