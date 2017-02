Penelope Fillon : "je n'ai jamais été son assistante"

Voilà de quoi ébranler un peu plus la défense de François Fillon. L'émission de France 2 Envoyé spécial diffusait, jeudi soir, une enquête sur le Penelopegate. Les journalistes ont ainsi mis la main sur une vidéo datée de 2007, enregistrée par le quotidien britannique The Telegraph et dont plusieurs extraits n'avaient jamais été diffusés.

Un passage est assez éloquent : alors qu'elle est rémunérée depuis 4 ans comme la collaboratrice parlementaire de son mari, Penelope Fillon affirme : "Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication."

"En mai 2007, quelques jours après la nomination de François Fillon à Matignon, madame Fillon tenait à faire comprendre à un journaliste britannique [...] qu'elle n'avait pas la même conception de son rôle que l'épouse du Premier ministre britannique de l'époque" a précisé l'avocat de François Fillon, peu après la diffusion de l'extrait.