"Le patriotisme d'Emmanuel Le Pen" : quand Gérard Collomb enchaîne les lapsus gênants en quelques secondes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Yves Calvi quitte LCI après seulement un an d'antenne

Le Canada compte plus de personnes âgées que d'enfants

Moscou et Ankara d'accord pour pacifier la Syrie

Le Pen rétropédale et conditionne la retraite à 60 ans au retour à l'emploi

Décontenancé, le responsable politique semble avoir toujours du mal avec les deux candidats, évoquant cette fois "Madame Macron" avant de se reprendre. "Quand on voit madame Le Pen, elle n'a pas la culture que peut avoir Emmanuel Macron sur la langue et l'amour des paysages de la France" finit-il par indiquer.

La langue qui fourche. A quelques heures du débat entre Emmanuel Macron et Marine le Pen, le subconscient de Gérard Collomb semble avoir du mal à choisir entre les deux. Interrogé sur l'actualité politique lors d'une interview sur la chaîne d'informations LCI, ce soutien indéfectible du leader d'En Marche ! s'emmêle les pinceaux : "Il est clair que nous nous définissons comme des patriotes. Si quelqu'un aime la France, sa langue, c'est Emmanuel Le Pen" assène-t-il.

