Patrick Sébastien raconte son éviction de France Télévisions

Arrivé en 1996 sur France 2, après une fâcherie avec TF1, Patrick Sébastien ne fera plus tourner les serviettes sur le service public à partir de septembre 2019. France 2 a décidé de se séparer de l’animateur-producteur du « Plus Grand Cabaret du monde » et des « Années bonheur ». L'animateur, en contrat jusqu’en juin prochain, finira la saison, mais ne sera pas renouvelé.

"On m’a fait plein de choses qui ont dû me pousser à partir […]. Au bout du compte ils y sont arrivés", a déclaré l’animateur-producteur de 64 ans dans l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du samedi, ce 20 octobre. C'est en effet France Télévisions qui est à l'initiative du divorce, alors que l’animateur s’était plaint à de nombreuses reprises du manque de considération de la chaîne qui lui confiait de moins en moins de prime. Il l'avait menacée, en début de mois dans Télé Star, de quitter France 2 si la situation n'évoluait pas à son avantage.

"S’ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s’ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus !", avait-il dit.

S'il rappelle que sa situation est bien plus enviable que celle des gens qui "se font virer dans des circonstances plus difficiles", il trouve cavalier de n'avoir même pas été reçu par la direction de France Télévisions. "On a convoqué ma femme qui est la directrice de ma boîte pour lui dire en cinq minutes que c’était fini. Au bout de 22 ans où j’ai fait gagner beaucoup d’argent au service, où j’ai créé, où je n’ai jamais escroqué le service public car j’ai mis l’argent à l’antenne. Déjà ça, c’est quand même un peu violent. " En outre, il a peu goûté à une étude qui avait été réalisée par France 2 à son propos, qui concluait : "’Patrick Sébastien fait de l’audience malgré tout grâce à son pouvoir contaminant’. Comme ça, j’ai appris que j’étais un virus. J’ai quand même une dignité, je ne suis pas un paillasson, allez essuyer vos pieds ailleurs ", a-t-il lancé.