Patrick Sébastien défend Tex et sa "blague" sur les femmes battues

Patrick Sébastien vole au secours de Tex. Dans une interview à "TV Grandes Chaines", l'animateur de France Télévisions a défendu l'humoriste, évincé de la présentation des "Les Z'Amours" après sa "blague" douteuse sur les femmes battues. Lors de son passage à l'émission "C’est que de la télé" sur C8 en novembre, Tex avait lancé : "Les gars, vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir? On lui dit rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois !". En réaction, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes a adressé un signalement au CSA

"C'est affligeant", s'est désolé de son côté Patrick Sébastien.

"On vit dans une époque de délation. Cette blague a plus de 100 ans. Aujourd'hui, Coluche aurait une centaine de procès sur le dos rien que pour son sketch Le Schmilblick".

L'animateur vedette de la télévision publique se confie également sur sa carrière. "Ca fait plus de trente ans que j'exerce ce boulot. J'ai encore des envies, comme celle d'animer un talk-show bienveillant. Visiblement, ce n'est pas à la mode de dire du bien des gens".