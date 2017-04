Un passager d'United Airlines trainé de force hors d'un avion

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

L’ONU craint un nombre de morts « massif » en Afrique et au Yémen

L'aide au développement en hausse en 2016, sauf à l'égard des pays les plus pauvres

Campagne arachidière: Plus de 82.000 tonnes collectées par la Sonacos (DG)

Rouen : à 89 ans, une mamie dévalisée et enfermée dans son grenier

La tension monte encore entre Washington et Pyongyang

Face à l'absence de volontaires, un tirage au sort a été organisé. L'homme en question aurait refusé, prétextant être médecin et devoir voir ses patients le lendemain. Il a été évacué manu militari par la police.

Le vol était surbooké, il avait d'abord été propose à tous les passagers de se retirer volontairement, contre une nuit d'hôtel, une somme d'argent et un vol le lendemain.

C'est une vidéo qui provoque la polémique aux Etats-Unis. On y voit un passager de la compagnie United Airlines, trainé de force hors d'un avion. Ce dernier refusait en effet de sortir, alors que son nom avait été tiré au sort pour laisser sa place à quatre employés d’une compagnie partenaire, tout comme 3 autres personnes, lors d'un vol Chicago-Louisville dimanche soir.

