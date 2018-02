Pascal Praud évoque la rumeur d'une grosse affaire visant un membre "important du monde politique"

Mais de quoi parlait donc Pascal Praud ce jeudi matin ? Sur CNews, dans son émission, "L'heure des pros", l'animateur a discuté du cas de Gérald Darmanin (Le Monde a annoncé dimanche le dépôt d'une plainte pour viol par une certaine Sophie Spatz à l'encontre du ministre), avant d'évoquer une rumeur sur une personnalité politique de premier plan. "Je ne vais pas citer son nom" a-t-il dit.

"Mais, il y a une rumeur qui courait hier dans toutes les rédactions. Elle vise une personnalité extrêmement importante du monde politique avec des informations qui devaient, qui pourraient - je dis au conditionnel - sortir dans la presse".

"Mais, effectivement, toutes les rédactions de Paris hier s’appelaient et appelaient même l'Elysée - moi j'ai eu précisément Bruno Roger-Petit [qui est porte-Parole de la Présidence de la République, ndlr], qui est passé par le plateau, et il m'a fait état que cette rumeur existait" a-t-il poursuivi. L'animateur a ensuite appelé à la prudence, affirmant : "ca peut être une rumeur urbaine comme on dit parfois. Attendons".