"Il n'y a pas d'argent magique" répond le Président à une salariée qui déplore le manque de moyens des hôpitaux

"On ne peut plus accueillir les patients. Il faut des lits, il faut du personnel" assènent les soignantes. "Mettre des moyens sans faire les choses pour moderniser, accompagner, transformer ce n'est pas aider les gens. A la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi. Il n'y a pas d'argent magique" répond Emmanuel Macron.

En visite au CHU de Rouen pour annoncer le plan autisme du gouvernement, Emmanuel Macron a eu un vif échange avec une soignante de l'hôpital. Deux visions de la santé s'opposent. D'un côté les salariés réclament davantage de moyens, des lits, du personnel. De l'autre, on annonce une réorganisation des services du système de santé.

