Paris : une femme violemment frappée après avoir envoyé paître un harceleur de rue

Pourquoi les femmes ne réagissent-elles pas lorsqu'elles se font harceler dans la rue, entend-on souvent. Voilà une explication. Mardi, alors que Marie, 22 ans, rentrait chez elles dans le 19e arondissement de Paris, elle a croisé un homme qui lui a adressé des gestes et commentaires déplacés. "Ta gueule", lui a alors répondu la jeune femme, continuant son chemin.

Piqué au vif, le lâche est alors revenu sur ses pas pour la frapper au visage, comme le montrent les images de vidéosurveillance du café devant lequel la scène s'est passée. Quelques minutes plus tard, la jeune femme est retournée au bistrot, avec l'intention de porter plainte. "Les gens ont afflué, pour m’apporter leur soutien, pour me calmer et me dire qu’ils pourraient témoigner", explique-t-elle au Parisien. Le gérant de l'établissement lui a remis les images issues de la vidéosurveillance où l'on voit la scène, et l'a accompagnée au commissariat.

"Le harcèlement c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement cesse", a témoigné Marie sur son compte Facebook, le lendemain des faits.