Paris devient la risée d'Internet avec le clip pédagogique "Pas pipi dans Paris"

Pour lutter contre les incivilités à Paris, et en particulier contre les personnes urinant hors des endroits appropriés (c'est à dire, en dehors de toilettes), la mairie de Paris a eu la curieuse idée de commander un clip. Réalisé par la blogueuse Swann Périssé, cette vidéo de 4 minutes, qui se veut humoristique, montre des comédiens habillés et maquillés en jaune et noir, se mettant en scène avec rouleaux de papier toilette, des brosses pour cuvette de WC et des boissons de couleur jaune.

Dans Libération, la mairie de Paris explique qu'en jouant la carte de l'humour, elle espère "sensibiliser des publics plus jeunes moins touchés par les canaux de communication traditionnels".

Elle précise que le clip a coûté 6.500 euros, un montant "exceptionnellement bas" pour ce type de campagne de communication.