Parcoursup : 17 000 élèves toujours dans l'impasse

A quelques semaines à peine de la rentrée, de nombreux élèves sont toujours sans affectation. Ils seraient près de 17 000 (16 453, au 7 août). Ces chiffres sont fort heureusement bien meilleurs que l'an passé, à la même époque.

593 000 candidats connaissent déjà leur cursus pour la rentrée prochaine. 20% n'ont pas obtenu la filière qu'ils désiraient. 111 686 élévès n'ont pas encore fait de choix définitif.

Le dispositif Parcoursup restera ouvert jusqu'à la fin du mois de septembre.

Certains élèves qui n'ont pas été en mesure de se connecter à Internet pendant leurs congés ont même vu leurs voeux être supprimés dernièrement. C'est le cas notamment de Louis Boyard, le vice-président de l'UNL.

Il a été "éjecté" de la plateforme faute d'accès à Internet durant ses vacances.

Cette mésaventure a été relayée sur les réseaux sociaux et sur la plateforme d'aide, "Sos inscription", mise en place par l'UNEF, l'UNL, la FCPE et PLUS afin d'accompagner au mieux les élèves dans leur choix d'orientation et d'inscription.

Si vous êtes confrontés à ces difficultés, il est possible de contacter Parcoursup, grâce à Twitter et à l'aide du formulaire de contact depuis son propre dossier. Une asisstance téléphonique permet également de rassurer les élèves dans ce fâcheux cas de figure. Parcoursup permet aux étudiants impactés par ce soucis de réintégrer le système et de retrouver l'ensemble de leurs voeux et les place sur les listes d'attente.

Plus que quelques semaines à patienter donc pour cette toute première rentrée sous l'ère du dispositif Parcoursup.