Paradise Papers : pour Gérard Longuet, l'optimisation fiscale est "parfaitement morale"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vers une autorisation exceptionnelle et limitée de l’usage de cannabis à des fins médicales

La plus grande écluse au monde qui se situe à Anvers est hors service en raison d'une pollution

14h44 Un ministre régional britannique mis en cause dans le scandale de harcèlement sexuel secouant la classe politique britannique est décédé quelques ...

Angleterre: cascade de blessés avant l'Allemagne et le Brésil

En savoir plus

Et d'insister : "Si ces centaines de milliards d’euros ne viennent pas dans les caisses de l’Etat, tant mieux, parce que l’Etat les gaspille assez largement et dépense de l’argent inutilement."

"Il y a des milliers de salariés dont c’est le métier. Ce sont les experts fiscaux. Tout ça est très logique"... et "totalement moral" selon lui. "Quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent" a-t-il poursuivi.

"Ça montre qu’il y a une réticence à l’impôt. Et quand l’impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, les gens se battent pour garder leur pouvoir d’achat", a-t-il estimé.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres