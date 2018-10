Défense des animaux : Pamela Anderson mise en cage place de la République pour la bonne cause

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les manifestants étaient équipés d'affiches. L'un de ces panneaux précisait qu'"en France, 69% des poules, 99% des truies et 97% des lapins sont élevés en cage".

Pour Yannick Jadot, tête de liste aux élections européennes, "la question de l’élevage industriel était la pièce manquante qui a permis de voir de l’intérieur la souffrance animale. La torture est monnaie courante dans ces élevages concentrationnaires. Tout le monde est prêt à en sortir mais le gouvernement refuse, par lâcheté, médiocrité et malgré les engagements du président de la République".

"Je vis en France depuis peu mais la défense des animaux me touche partout où je suis. Personne ne peut supporter d’être en cage plus de quelques minutes alors que ces animaux y vivent toute leur vie. C’est inhumain".

Pamela Anderson, à la manière de Brigitte Bardot, est connue pour son engagement pour la cause animale.

