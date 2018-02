"P**ain de nom de Dieu, il a décollé" : la réaction d'Elon Musk lors du lancement de Falcon Heavy

Mardi 6 février. 15h45, heure locale à Cap Canaveral. Le Falcon Heavy, fabriqué par SpaceX, décolle dans un nuage de vapeur, ses 27 moteurs lui faisant en quelques secondes quitter la terre ferme. Suivent une trentaine de minutes haletantes entièrement retransmises par de nombreuses caméras embarquées. Une opération scientifique – et de communication – réussie qui a attiré tous les regards du monde entier.

Pourtant, tout n'était pas gagné. Elon Musk lui-même, pourtant si confiant dans l'avenir, avait affirmé que le vol expérimental avait une chance sur deux d'échouer. Alors, quand il a compris que la mission pourrait être un succès, Elon Musk a laissé éclater sa joie, comme le montre une vidéo de National Geographic. "P**ain de nom de Dieu, il a décollé" ("Holy flying f--k, that thing took off"), peut-on l'entendre dire, complètement incrédule. Quelques secondes plus tard, le milliardaire et son équipe se ruent à l'extérieur pour observer le spectacle, alors que les trois fusées opèrent un ballet millimétré dans et hors de notre atmosphère.