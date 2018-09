Un ours ouvre la porte d'une voiture, s'installe au volant et s'échappe par la fenêtre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

UE/Brexit: Tusk "convaincu qu'un compromis bon pour tous est encore possible"

La SWDE rassure sur le prix de l'eau et investit massivement

Centres dentaires Dentexia : le fondateur mis en examen et écroué

Mais l'ours est dehors et les propriétaires sains et saufs. La voiture, elle, en revanche, devra se remettre de ses émotions.

Mais qu'allait-il faire dans cette galère ? L'histoire se passe en Caroline du Nord, aux Etats-Unis. Un ours apparemment fort curieux, peut-être attiré par un paquet de gateau laissé sur la banquette arrière ou l'opportunité de prendre le large et découvrir le monde s'est retrouvé enfermé dans une voiture. Il aurait lui-même ouvert la porte du van laissé dévérouillé en pleine forêt. Mais il n'a pas trouvé la sortie.

