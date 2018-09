Les origines de l'expression "OK" dévoilées

L'expression "Ok" est sans conteste l'une des pensées les plus reconnues sur la planète. Nous l'utilisons pour communiquer ainsi que dans des domaines techniques. Son origine remonte à une manie de langage dans les années 1830, suite à une abréviation incorrecte.

De jeunes intellectuels à Boston ont eu l'idée de plusieurs abréviations comme "KC" pour "knuff ced" ou "OW" pour "oll right" et KY pour "know yuse". Lors de l'élection présidentielle américaine de Martin Van Buren en 1840, le surnom Old Kinderhook a fait son apparition pour qualifier ce candidat. L'abréviation "OK", utilisée à l'époque pour le sens "Oll Korrect" a alors supplanté les autres abréviations de l'époque.

L'utilisation de l'expression est donc passée du langage de l'argot jusqu'à un usage usuel et foncitonnel aux Etats-Unis.

Avec l'invention du télégraphe, l'utilisation plus tardive de cette expression a été largement répandue. Les télégraphistes ont permis à "OK" de se généraliser comme une forme neutre affirmative comme elle est actuellement employée aujourd'hui.