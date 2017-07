Un orage diluvien à Paris : des stations de métro inondées

Des pluies diluviennes se sont abattues dimanche soir entre 21h00 et 23h00 sur Paris. Un cumul record de pluie avec 49 millimètres en une heure a été enregistré, soit l’équivalent de trois semaines de précipitations moyennes en juillet, selon Météo France. Il s'agit d'un record, puisqu'il n'est jamais tombé autant d'eau en une heure à Paris depuis 1880. Si on doit prendre tous les mois confondus, le précédent record remonterait au 2 juillet 1995 (47 millimètres).

Résultat, une vingtaine de stations de métro ont été fermées après avoir été inondées. Ce lundi matin, la RATP annonçait la reprise d’un trafic normal sur l’ensemble des lignes, seules trois stations n’étaient pas desservies : "Voltaire, Quai-de-la-Rapée et Maubert-Mutualité".

Les pompiers ont également eu du pain sur la planche. "Nous avons reçu près de 1.700 appels sur Paris et la petite couronne depuis le début des orages", a déclaré vers minuit le lieutenant-colonel Yannis Destable, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris. "Nous avons effectué 37 interventions, pas de grosses interventions, pour des épuisements d'eau, des infiltrations dans les caves", a-t-il indiqué, précisant que le XIIIe et le XVe arrondissements et la Seine-Saint-Denis ont été les "secteurs les plus touchés".