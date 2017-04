ONPC : Yann Moix fait son mea culpa sur sa "condescendance avec les petits candidats"

Depuis le début de la campagne électorale, l'émission "On n'est pas couché" sur France 2 est critiquée pour son traitement des petits candidats à la présidentielle, en particulier Philippe Poutou et Jean Lassalle. Samedi dans Le Monde, la productrice de l'émission, Catherine Barma, a récusé ces accusations. "ils n’ont pas été plus maltraités que quiconque. C’est l’émission qui est comme ça. Ces candidats, au discours moins établi, sont moins habitués à cet exercice et au format de ce style d’émission alternant politique, société et culture face à des chroniqueurs pugnaces.

Ils sont en outre très tendus sur la question du temps de parole", a-t-elle dit.

Pourtant, le soir même, le chroniqueur Yann Moix a fait son mea culpa sur le traitement des petits candidats. Après avoir dit qu'il avait trouvé Philippe Poutou "excellent" lors du débat à onze, Yann Moix a expliqué avoir "réfléchi sur moi-même. C'est vrai que parfois, j'ai eu une sorte de condescendance en recevant les petits candidats. Et me me dis, est-ce qu'ils vallent moins qu'un Thierry Solère - contre qui je n'ai rien - qui sous prétexte qu'il a une cravate et s'exprime très bien, enfume encore plus qu'eux peut-être."

"C'est la démocratie. Ils ont eu leurs 500 signatures. Moi, ce soir, j'ai décidé de faire amende honorable par rapport à certains. (...) Peut-être que je vais arrêter d'être un peu hautain vis-à-vis d'eux. Ils font parfois du bien à la démocratie", a-t-il assuré.