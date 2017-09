ONPC : Yann Moix dézingue Saphia Azzeddine et son livre d'une "profonde médiocrité"

Premier clash de la saison pour On n'est pas couché, qui faisait sa rentrée ce samedi. Parmi les premiers invités de l'émission de Laurent Ruquier, l'écrivaine franco-marocaine Saphia Azzeddine, qui vient de sortir "Sa mère", qui raconte l'histoire de Marie-Adélaïde, née sous X, qui "a un destin, mais ne sait pas encore lequel".

Le ton est très rapidement monté entre Yann Moix et Saphia Azzeddine, quand cette dernière a expliqué qu'elle préférait ne pas appeler les djihadistes ayant commis les attentats de Novembre 2015 à Paris et Saint-Denis des "terroristes", les qualifiant plutôt de "criminels". "Vous faites une erreur. Leur crime est une bande-annonce de leurs crimes à venir", a rétorqué Yann Moix. "Quand on est écrivain, on peut avoir des débats sur la précision des mots, c'est un peu votre métier (...) Si vous êtes là pour n'entendre que des compliments, je ne vous les ferai pas mais ça ne veut pas dire qu'on ne débat pas", a-t-il ajouté.

"Le sujet est grave, on peut employer des mots précis", a-t-il poursuivi, après qu'elle a dit : ""Je vous trouve hyperviolent, j'essaie juste de donner mon avis".

Il a ensuite décrit son roman comme un livre d'une "profonde médiocrité", "un petit peu faux", à la "provocation minable".

"Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchant. Je me souviendrai de vous", a répondu Saphia Azzeddine. "Vous vous souviendrez de moi; moi, je vous ai déjà oublié", a répliqué Yann Moix.