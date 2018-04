ONPC : Yann Moix déclame un poème pour Mireille Knoll

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Et votre peuple honni, honni pour sa science Sait du fond de sa vie que la crémation D’une juive isolée en pleine sénescence, Porte à jamais le nom de profanation.

Et votre peuple haï, haï pour sa naissance Sait tout au fond de lui que les coups de couteau Dont on vous lacéra, n’est rien qui recommence, Mais une haine fixe en un changeant bourreau.

Vous fûtes rescapée de cette rafle indigne Pratiquée par la France envers quelques Français Dont le crime premier, et dont la faute insigne Fut d’avoir dans le sang ce Dieu qui s’absentait.

L'écrivain français Yann Moix, chroniqueur de Laurent Ruquier dans "On n'est pas couché", a rendu hommage ce samedi à Mireille Knoll, 85 ans, assassinée de onze coups de couteau la semaine dernière, à Paris. Yann Moix dit avoir rédigé ces quelques vers dans sa loge, peu avant de rentrer sur le plateau.

