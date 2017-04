ONPC : vif échange entre Vanessa Burggraf et Eric Naulleau sur le chômage

Zemmour, Naulleau, Pulvar, Polony, Caron, Salamé… Ils ont tous répondu présents pour venir débattre de la présidentielle et des programmes de chaque candidats. Forcément, l'émission a été animée, notamment entre Aymeric Caron et Eric Zemmour. Mais aussi entre Eric Naulleau et Vanessa Burggraf, quand a été évoqué le programme de François Fillon.

"Entre trois boulots et pas de boulot du tout, je pense que les gens préfèrent en avoir trois" a ainsi lâché la chroniqueuse.

"Le plus dérangeant c'est d'être assise dans ce fauteuil et de dire 'moi je ne trouve pas d'inconvénient à ce que les gens aient trois boulots'" répond Eric Naulleau (…) Si le pseudo plein emploi c'est la précarité pour tout, je trouve ça très discutable".