ONPC : vif débat entre le libéral Gaspard Koenig et l'insoumis Adrien Quatennens

"Vous pourriez être un duo de chroniqueur génial à On n'est pas couché" : la remarque, signée Yann Moix, a fait rire le public, mais souligne bien les divergences d'opinion et l'appétence au débat du député mélenchoniste Adrien Quatennens et de Gaspard Koenig, président du think-tank libéral "Génération Libre", qui se faisaient face ce samedi sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier.

Pendant un quart d'heure (à partir de 10 minutes sur la vidéo), ils se sont écharpés sur de nombreux sujets ; le ton montant plusieurs fois.

Adrien Quatennens a notamment reproché à Gaspard Koenig d'être aveuglé par son animosité envers La France insoumise. "Vous avez écrit : 'On aimerait que les Insoumis aillent faire des reportages au Venezuela comme les fous de Dieu dans l'État islamique'", lance-t-il, indigné.

Là encore, Gaspard Koening s'outre : "La citation, c'est : 'Il faut que les gens qui ont des idées politiques aillent les vérifier sur le terrain comme je fais. Les insoumis au Venezuela, les fous de Dieu dans l'État islamique' et j'en mets encore quelques paquets".

"Mais pourquoi les Insoumis au Venezuela ?", fait mine de s'interroger le député insoumis. "Jean-Luc Mélenchon n'a jamais remis en cause son adulation du modèle vénézuélien, qui est une catastrophe humanitaire grave que vous ne reconnaissez même pas", a répondu le libéral, provoquant l'indignation de son interlocuteur : "C'est faux, il n'y a pas d'adulation, il n'y a pas de modèle pour nous, il n'y a que des sources d'inspiration ponctuelles."