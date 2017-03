ONPC : Véronique Sanson admet avoir aidé sa mère à mourir

Véronique Sanson était invitée sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir pour faire la promotion de son nouvel album intitulé "Dignes, Dingues, Donc...".

Dans cet opus, elle évoque notamment le décès de sa mère, avec la chanson Et je l'appelle encore. Yann Moix l'a interrogée sur son décès, reprenant une interview où Colette Sanson déclarait "j'ai eu une vie merveilleuse, quelle chance, maintenant j'en ai assez, aide-moi." "Est-ce que vous croyez à l'euthanasie et est-ce que vous avez aidé votre mère à partir ?", a demandé Yann Moix.

"Moi, je trouve qu'il ne faut pas laisser les gens souffrir. Au nom de quoi ? C'est encore un truc de Dieu. Un truc où on nous dit : 'Ah, non, non, non il faut souffrir !' D'ailleurs, dans tous les évangiles on dit : 'Offrez vos souffrances au Seigneur.' Mon Dieu mais les pauvres. Je trouve qu'il faut aider les gens à partir, quand vraiment on voit qu'il n'y a plus rien à faire", a répondu Véronique Sanson. "Et vous sans indiscrétion, c'est ce que vous avez décidé de faire avec votre propre mère ?", a relancé le chroniqueur. "Oui, oui, absolument", a-t-elle répondu.