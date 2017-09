ONPC : quand Christine Angot tente de faire dire à Thierry Solère que le FN et la France insoumise sont équivalents

Thierry Solère, député Les Républicains, était l'invité politique d'On n'est pas couché, ce samedi. Il a été interrogé par les deux chroniqueurs de l'émission, Yann Moix et Christine Angot. Cela a été l'occasion d'un échange cocasse entre l'écrivain et le député : elle a en effet essayé de l'amener sur le terrain du "blanc bonnet, bonnet blanc" concernant le Front national et la France insoumise (à 25:35 sur la vidéo)

"Vous avez dit que si ce quinquennat échoue, on aura ou Mélenchon ou Le Pen. J'ai une question à vous poser. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça ne va pas de soi. Vous établissez une équivalence. S'il y a une équivalence, laquelle est-elle ?" Réponse rapide du député : "Pour moi, ce n'est pas la même chose". Réponse répétée quelques secondes plus tard, alors qu'Angot le relance. Thierry Solère rappelle les différences fondamentales entre Jean-Luc Mélenchon, un homme de gauche, et l'extrême droite.

Alors qu'il détaille ces différences, elle reprend : "Et à quel endroit ça se rejoint ?". Thierry Solère lui fait alors comprendre qu'il a compris son petit jeu : "Je comprends mieux. Vous essayez de montrer, de savoir si chez moi c'est la même chose ? Voilà, Non !".