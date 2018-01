ONPC : pour Laurent Ruquier, "Le Media, c'est un peu Radio Moscou"

Sophia Chikirou et Gérard Miller, co-fondateurs de "Le Media", nouvelle chaine de télé proche de Jean-Luc Mélenchon, étaient les invités d'On n'est pas couché, ce samedi sur France 2.

Et ils n'ont été ménagés ni par l'animateur Laurent Ruquier, ni par ses chroniqueurs Yann Moix et Christine Angot.

Alors que Gérard Miller expliquait que ",ous ce qu'on veut, c'est faire un media où parleront les ouvriers, les immigrés, toute une partie de la population qui n'est pas présente dans les medias", Laurent Ruquier a répondu : "Mais c'est quand même pour que les gens qui vous regardent votent Mélenchon".

Un montage de passages du JT du Média, où les sujets sont systématiquement anti-Macron, est ensuite diffusé, génant les deux invités. "Qu'il y ait besoin de critique du gouvernement, tout le monde est d'accord, mais je suis mal à l'aise avec ce discours tellement rodé. Vous critiquez la presse mais vous faites de la com. Rien de ce que vous dites dans votre journal n'est faux, mais on ne peut pas l'entendre tellement on est dans com", commente Christine Angot.

"C'est vrai qu'on a l'impression de voir télé Moscou", lance Laurent Ruquier.

"Je me réjouis de l'apparition de Media. Mais je crains que ça n'intéresse que ceux qui sont déjà convaincus", a de son côté déclaré Yann Moix.

Sophia Chikirou et Gérard Miller, co-fondateurs de « Le Media »