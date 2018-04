ONPC : le porte-parole de LREM dénonce l'attitude "égoïste et bobo" des bloqueurs d'universités

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pour lui, alors qu'il existe actuellement "une inégalité sociale concernant l'orientation", la loi ORE "permet de mieux informer les futurs étudiants sur ce qu'on attend d'eux dans telle ou telle filière." Il ajoute que "jamais on a donné autant de moyens à l'enseignement supérieur.

Laurent Ruquier recevait ce samedi sur le plateau d'"On n'est pas couché", sur France 2, le député des Hauts-de-Seine et porte-parole de La République en marche Gabriel Attal. Interrogé sur les université bloquées (l'émission a été enregistrée avant l'évacuation de Tolbiac), le jeune député s'est montré très critique : " Quand des jeunes assument de bloquer des universités pour empêcher les autres étudiants de passer leurs partiels, je trouve que c’est une attitude égoïste et bobo", a-t-il dit.

