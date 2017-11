ONPC : passe d'armes entre l'humoriste Jérémy Ferrari et Christine Angot

L'humoriste Jérémy Ferrari était ce samedi l'invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché pour promouvoir son livre "Happy Hour à Mossoul". Il s'est donc frotté, comme tous les invités, aux chroniqueurs de l'émission, Yann Moix et Christine Angot. Et cette dernière n'a pas manqué de faire savoir à Jérémy Ferrari qu'elle était "complètement imperméable" à son humour.

Elle a ressorti un extrait d'interview dans lequel celui-ci parle de "juifs qui pensent qu'ils existent des extraterrestres antisémites" et demande s'il trouve ça drôle.

"Dis par vous, non" rétorque Jérémy Ferrari, hilare. "Vous n'allez pas encore vous énerver ! J'ai rien fait !", poursuit-il. "Vous ne m'énervez pas, je ne vous trouve juste pas drôle", répète Christine Angot.

Alors que la discussion dérive sur l'humour et Charlie Hebdo, Jérémy Ferrari explique : "Je trouve pas que toutes les Unes de 'Charlie Hebdo' soient drôles" mais précise que "Christine Angot ne trouve rien drôle".

"Ah, si, rassurez-vous ! Ce n'est pas parce qu'on ne vous trouve pas drôle que l'on trouve rien drôle" réplique la polémiste. "Je n'ai pas dit ça, prenez un Xanax !" lui lance alors Jérémy Ferrari.