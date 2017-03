ONPC : Passe d'armes entre Benoît Hamon et Yann Moix

Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle, était ce samedi l'invité politique d'On n'est pas couché, sur France 2. Il était présent dans l'émission de Laurent Ruquier pour défendre son programme face aux chroniqueurs, Yann Moix et Vanessa Burggraf, qui étaient épaulés par Franz-Olivier Giesbert.

Le candidat PS a été invité à réagir à la défection du député Christophe Caresche, qui a rejoint Emmanuel Macron. Benoît Hamon a répondu qu'il était probable que peu de gens sache de qui il s'agissait, à l'exception peut-être de Franz-Olivier Giesbert. "Souvenez-vous, il y a six mois, personne ne savait qui vous étiez !", a rétorqué Yann Moix. "C'est vrai", a admit Benoît Hamon, qui a même rappelé que lors de son dernier passage dans On n'est pas couché, Yann Moix lui avait demandé pour qui il appellerait à voter au second tour de la primaire.

"Je vous repose la question, mais pour les présidentielles cette fois", a répliqué Yann Moix.

Réponse de Benoît Hamon : "Et vous vous tromperez une deuxième fois. J'ai remarqué que vous étiez constant dans l'erreur".