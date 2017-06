ONPC : Monica Bellucci se confie sur son quotidien avec ses filles, "plus beau que le tapis rouge"

Monica Bellucci était l'invitée d'On n'est pas couché ce samedi, émission privée d'invité politique pour cause de second tour des élections législatives. A cette occasion, le chroniqueur Yann Moix a demandé à l'actrice italienne à quoi ressemble sa journée type. "Vous êtes prêt ? Prêt, prêt ?", a-t-elle demandé, avant de raconter qu'elle se lève vers 6h30, prépare le petit déjeuner à ses enfants, et emmène sa fille à l'école, ce qui lui laisse toute la matinée ensuite pour "faire ses choses". Quelles choses, on ne le saura pas, malgré l'insistance de Yann Moix.

Tout juste sait-on qu'elle essaye de se réserver une heure pour faire du pilate.

Elle va chercher ses filles à l'école, les aide à faire leurs devoirs, mange avec elle et les couche. Yann Moix a voulu savoir si l’actrice italienne était "sévère" quand elle corrigeait les devoirs de ses enfants, une question ambiguë qui a fait rire Laurent Ruquier, mais à laquelle elle a répondu que son quotidien n'est pas "très glamour" mais "encore plus beau que le tapis rouge".