ONPC : Laurent Ruquier revient sur le clash Angot/Rousseau

Mise au point et fin de la polémique, sifflée par Laurent Ruquier. L'animateur est revenu sur le clash qui a opposé Sandrine Rouseau et Christine Angot sur le plateau d'ON n'est pas couché, samedi dernier. "Si Yann Moix et Christine Angot ont montré, trop violemment peut-être, leur désaccord sur la forme, il va de soi que personne sur ce plateau n'a remis en cause le bien-fondé de cet engagement et si nous avions Mme Rousseau, c'est bien pour partager son combat dans la lutte contre les violences faites aux femmes et dans aucun autre but que celui-là" a-t-il expliqué.

"Dans les larmes de Sandrine Rousseau comme dans la colère de Christine Angot, je n'ai vu, moi, que deux victimes exprimer leur douleur (…) Certains parlent, d'autres préfèrent écrire. Certaines pleurent et d'autres crient. Ce que vous avez vu sur le plateau samedi dernier n'est rien d'autre que la vie" a souligné Laurent Ruquier.