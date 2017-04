ONPC : Jean-Luc Mélenchon trouve "répugnants" les socialistes qui abandonnent Hamon pour Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Ils sont en train de le poignarder et il n'y a que lui qui tient parole", a souligné Jean-Luc Mélenchon. Il a assuré qu'il ne lui demandera pas de le rallier : "Je ne veux pas exercer sur lui une pression qu'au demeurant je n'avais pas supporté sur moi", a-t-il dit.

Benoît Hamon, largement distancé dans les sondages par l'ancien ministre socialiste Emmanuel Macron et par Jean-Luc Mélenchon, a dû apprécier le soutien de ce dernier. Samedi soir dans On n'est pas couché, le candidat de "la France insoumise" a salué un Benoît Hamon qui " mène son combat. Il le fait courageusement avec des gens absolument répugnants qui lui font le supplice chinois de l'abandonner l'un après l'autre, jour après jour. Des gens qui sont totalement déloyaux."

