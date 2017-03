ONPC : Jean-Luc Mélenchon estime que "le vote utile, c'est le vote Doliprane"

Jean-Luc Mélenchon était l'invité politique de Laurent Ruquier ce samedi, dans l'émission On n'est pas couché sur France 2. Le leader de la France insoumise, qui a obtenu cette semaine les 500 parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour de la présidentielle, a répondu aux questions de Yann Moix et Vanessa Burggraf, mais aussi à celles de Laurent Ruquier. Alors que ce dernier l'interrogeait sur l'absence d'alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, en vue d'une candidature unique, le candidat de la France insoumise a répondu "Les gens sont beaucoup plus intelligents que ce que vous croyez, Laurent".

Il a ensuite critiqué l'idée de "vote utile", selon lequel il faudrait voter au premier tour pour le candidat le plus à même de l'emporter au second contre Marine Le Pen.

"Les gens, on leur a déjà fait le coup du vote utile et maintenant tout le monde a compris que le vote utile, c'est le vote Doliprane, d'accord? Tu prends ça, t'as moins mal, mais l'abcès continue", a-t-il comparé.

Alors que le public applaudissait cette remarque, Laurent Ruquier a répondu : "Vos amis qui applaudissent vont se retrouver avec Marine Le Pen et François Fillon au second tour, je pense qu'ils applaudiront moins."

Ces propos n'ont pas du tout plu à Jean-Luc Mélenchon. "Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. C'est insupportable. Donc, ça sert à rien de militer ? Ça sert à rien de faire une campagne ? Ça sert à rien de voter ? Alors ne parlez pas comme ça !"