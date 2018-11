ONPC : Guillaume Larrivé estime que Fillon "a été le boulet de la droite"

Le secrétaire général délégué des Républicains et député de l'Yonne, Guillaume Larrivé était invité de l'émission On n'est pas couché, ce samedi, à l'occasion de la sortie de son livre "Le Coup d'Etat Macron". S'il a critiqué Emmanuel Macron - pour qui il n'a pas voté en 2017, glissant un bulletin blanc au second tour de la présidentielle - il a aussi critiqué plusieurs membres de son camp, en particulier François Fillon.

"François Fillon a été le boulet de la droite. J'aurais préféré que le candidat soit François Baroin. On n'a pas réussi à débrancher collectivement François Fillon. J'ai voté pour lui par défaut", regrette Guillaume Larrivé.

Il a aussi dirigé ses attaques contre le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire : "Il y a cinq ou six ans, lorsque Bruno Le Maire avait des ambitions présidentielles, il expliquait que sa première mesure serait de baisser la CSG (...).

Résultat, sa première mesure est de la rehausser. Ce genre de comportement me fait vomir. Je n'ai pas beaucoup de respect pour Bruno Le Maire, il le sait".

Même Nicolas Sarkozy en a pris pour son grade. "J'ai beaucoup de respect pour (lui) mais les belles heures du sarkozysme sont derrière nous. Le travail de ma génération est de vivre notre vie. On ne va pas en permanence nous renvoyer à la période 2007-2012".