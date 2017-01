ONPC : échange très tendu entre Vincent Peillon et Vanessa Burggraf

Vincent Peillon, candidat à la primaire de la gauche, était invité ce samedi 7 janvier dans l'émission On n'est pas couché, présentée par Laurent Ruquier sur France 2. Mais après plusieurs minutes d'interview entre l'homme politique et les chroniqueurs de l'émission, le ton est monté entre lui et Vanessa Burggraf.

"A chaque fois qu'on vous pose une question, vous ne répondez jamais concrètement de manière précise", a-t-elle regretté, ce qui a provoqué la colère de Vincent Peillon. "Je n'arrive même pas croire que vous croyez à ce que vous dîtes ! Je ne sais pas si c'est un exercice professionnel ou si vous avez une intention de vérité. Moi, les gens qui sont dans la posture ne m'intéressent pas. Est-ce que vous cherchez à comprendre mon projet pour la France ou vous voulez m'enquiquiner avec les choses qui n'y sont pas?", a-t-il répondu, monopolisant la parole.

"Je trouve que votre projet est fou et je trouve que vous ne répondez jamais", a relancé la chroniqueuse. "Vous êtes une mauvaise élève", lui a répondu l'invité.