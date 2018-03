ONPC : échange très tendu entre Christine Angot et Eric Dupond-Moretti

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sa Pinto n'a pas tremblé: "On savait qu'on allait renverser la situation"

Impressionnant éboulement sur la pénétrante de Sospel à cause des intempéries

Devises et taux : Les banques centrales doivent poursuivre la normalisation-BRI

Christine Angot a alors, à plusieurs reprise, dénoncé le ton "agressif" de l'avocat, avant de se plaindre : "Je ne suis pas une journaliste, vous n'avez pas à m'interrompre comme une journaliste". "Alors vous n’avez pas à m’in­vi­ter", a retorqué l'avocat. "Mais je ne vous ai pas invité, monsieur, moi je ne choi­sis pas les invi­tés", a répondu Christine Angot, avant de lui demander d'arrêter de l'appeler "madame". Interloqué, Eric Dupond-Moretti s'est exclamé : "Mais comment voulez-vous que je vous appelle ? Monsieur Angot ?!". "Je ne sais pas, je voudrais que vous me lâchiez", a répondu madame Angot.

Également invité de l'émission, l’avocat Eric Dupond-Moretti a dénoncé la "violence incroyable" des questions de Christine Angot. "Que vous alliez exposer publiquement un passé sentimental dont, peut-être, madame n'a pas envie de parler, c'est aller très loin. On n'est pas au tribunal ici", a-t-il lancé à la chroniqueuse. "Je trouve ça un peu choquant, vous avez le droit de critiquer son livre, vous avez le droit de ne pas l’ai­mer, moi je ne connais pas madame", a-t-il ajouté.

Virginie Calmels, première vice-présidente des Républicains, était l'une des invitées de l'émission On n'est pas couché, ce samedi sur France 2. Elle était venue présenter son nouveau livre, J'assume (aux éditions de L'Observatoire).

