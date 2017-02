ONPC : échange tendu entre Christophe Alévêque et Yann Moix

Christophe Alevêque était ce samedi invité de l'émission "On n'est pas couché" présentée par Laurent Ruquier sur France 2. L'auteur et humoriste est venu présenter son nouveau livre, "Bienvenue à Webland", dans lequel il point les dérives d'Internet à travers une galerie de portraits d'internautes. Cet ouvrage a laissé Yann Moix des plus sceptiques... "Le début de votre livre sur l'uberisation de la société, le modèle d'échelle où l'on comprend que Uber n'est pas là pour faire de l'argent, pour l'instant, mais pour avoir une position hégémonique, tout ça, c'est pas mal fait...

Ensuite je trouve que vous êtes tellement aveuglé, pas par votre haine ou votre rancoeur, mais par votre agacement contre internet, vous en arrivez à dire des choses fausses", a lancé le chroniqueur. Il prend pour exemple le "refus de Google de coopérer avec le FBI" après l'attentat de San Bernardino, que Yann Moix voit comme une volonté du géant du net de "protéger les internautes" et "éviter le piratage" de données. Pour Christophe Alevêque, le chroniqueur évoque cette explication car il a sans doute "des actions chez Apple".

Par ailleurs, Yann Moix ne comprend pas le parti pris d'Alévêque. "Vous dites que si les histoires sont inventées, les faits son avérés. Je ne comprends pas." Et de renchérir : "Tout est inventé en fait dans ce livre. La paranoïa vous fait dire des choses inouïes."