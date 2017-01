ONPC : le député Jean Lassalle exprime "ses doutes" sur les accusations de crime de guerre contre Assad

Iconoclaste, au fort accent et au débit calme, Jean Lassalle tranche par son style, surtout dans une émission comme On n'est pas couché. Invité de Laurent Ruquier, le député des Pyrénées-Atlantiques a donc profité du temps imparti pour exprimer ses idées et sa vision.

Mais c'est surtout son passage sur la politique étrangère qui a fait notamment régir les réseaux sociaux puisque Jean Lassalle a notamment rencontré le controversé Bachar al-Assad. Pressé par les questions des chroniqueurs, il a notamment exprimé "ses doutes" sur les accusations de crime de guerre contre Assad.