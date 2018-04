ONPC : clash entre la danseuse Blanca Li et le tandem Yann Moix / Christine Angot

Samedi, Laurent Ruquier a notamment reçu la danseuse et chorégraphe Blanca Li pour son spectacle Elektrik, actuellement au 13ème Art à Paris. Problème : les deux chroniqueurs Yann Moix et Christine Angot n'ont pas du tout apprécié le spectacle de danse électro et n'ont pas épargné la danseuse espagnole.

"Je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai pas tenu jusqu'au bout, j'ai détesté le spectacle" a lancé Yann Moix, qui a qualifié Elektrik de "McDonald's de la danse et de la chorégraphie". Quant à Christine Angot, elle a dénoncé "une suite de numéro formels".

"Je suis désolée que vous n'ayez pas aimé, nous on fait ça pour les personnes qui aiment", a réagi Blanca Li.

"C'est une danse très particulière, vous n'y êtes pas sensible, ça va, il n'y a pas de problème. "C'est peut-être aussi que vous n'êtes pas très très jeune. C'est une danse qui plaît et est faite par des très très jeunes. Vous étiez aussi peut-être fatigué non?".