ONPC : clash (coupé en partie au montage) entre Laurent Baffie et Christine Angot

Laurent Ruquier, Christine Angot et Yann Moix recevaient Delphine Batho, Laurent Baffie, Cali, Melody Gardot et Allain Bougrain-Dubourg sur le plateau d'"On n'est pas couché" ce samedi 10 février.

Le chanteur Cali venait présenter son premier roman, Seuls les enfants savent aimer (Le Cherche Midi). Un ouvrage qui n'a pas plu à Christine Angot, pour qui il est plein de poncifs. "Il y a une confusion qui est entretenue où on explique aux gens que écrire c’est ça... Et bien non, ce n’est pas cela", a-t-elle lancé (à la 11e minute sur la vidéo). Une sentence qui a piqué au vif Laurent Baffie, qui a répondu du tac au tac : "C’est fou que vous sachiez ce qu’est écrire... (...) Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas plus que moi ou lui..".

Vexée, Christine Angot lui explique ce qu’elle sait ou non de ce qu’est écrire. Finalement, Cali met fin à la conversation, non sans ironie, en déclarant : "Je suis très fier que mon livre soit jugé par une auteure aussi grande et magnifique que Christine Angot."

Suite à l'émission, Laurent Baffie a annoncé sur Twitter sur la séquence avait été coupée : "Quel dommage d’avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d’être diffusé même si ce n’était pas très bon pour elle", a-t-il écrit.