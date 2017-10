ONPC : Christine Angot s'emporte contre Sandrine Rousseau, en larmes

L'échange était attendu. Cette semaine, l'Express revélait que Christine Angot a violement quitté le plateau, jeudi soir, lors de l'enregistrement de l'émission On n'est pas couché de ce samedi, "balançant rageusement au passage ses feuilles et son verre." Toujours selon le journal, "la chroniqueuse s'est ensuite réfugiée dans sa loge, hurlant et pleurant." L'enregistrement a donc dû être interrompu, le temps que Christine Angot accepte de revenir sur le plateau.

L'origine de cette colère est une prise de bec avec Sandrine Rousseau, élue EELV, venue raconter l'agression sexuelle qu'elle a subi. "Je vous interdis de dire ce que vous dites!" a lancé Christine Angot.

"Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire 'je'. On ne peut parler que de son viol." Huée, elle a alors quitté le plateau.

Cette séquence n'a pas été diffusée dans l'émission, France 2 désirant préserver l'image de la polémiste et agir par "élégance". Le reste de l'échange a toutefois été diffusé.

La séquence dérape lorsque Sandrine Rousseau déclare qu'au sein de son parti, "on a mis en place une cellule de lutte contre le harcèlement, contre les violences (...). Les personnes (victimes de harcèlement) peuvent appeler d'autres personnes qui ont été formées pour accueillir la parole". Des propos qui suscitent l'ire de Christine Angot qui lâche soudainement, "Formées pour accueillir la parole, mais qu'est-ce que j'entends ?! On ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles enfin ! On le fait avec l'humain, des oreilles, parce qu'on a des yeux, parce qu'on écoute !".