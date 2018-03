ONPC : Christine Angot s'émeut du succès des Mémoires de Jean-Marie Le Pen et s'interroge sur "notre rapport au nazisme"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

RDC: femmes et enfants fuient les exactions en Ituri

Fiorentina : Davide Astori mort “de causes naturelles”

Syrie et balistique: la France va avoir un "dialogue franc" avec l'Iran

En savoir plus

Elle s'est demandé si, en France, on allait finir par s'interroger : "C’est quoi notre rapport au nazisme ? Au fascisme ? Aux juifs ? À la Shoah ?"

"Tout le monde sait ce qu'il a dit, ce qu'il pense, et il est traité comme une petite star", a-t-elle dénoncé.

"On a vraiment un problème dans ce pays", a dénoncé la chroniqueuse. "Soit disant le Front national c'était une vieille histoire", a-t-elle lancé, avant de dénoncer un Jean-Marie Le Pen qui "réhabilite Pétain".

Ce samedi, l'écrivain Christine Angot, chroniqueuse de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, sur France 2, a poussé un gros coup de gueule contre le succès des mémoires de Jean-Marie Le Pen. 50.000 exemplaires du premier tome de la vie du fondateur du Front national ont été vendu en précommande.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres