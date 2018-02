ONPC : Christine Angot accuse Laeticia Hallyday de "manipulation" et "d'abus de pouvoir"

Ce samedi dans On n'est pas couché, la question de l'héritage de Johnny Hallyday a bien entendu été évoquée par les chroniqueurs. Parmi eux, Christine Angot a critiqué Laeticia Hallyday, seule bénéficiaire indiquée dans le testament du regretté rockeur. "C'est moche, on se rend compte que la manipulation et l'abus de pouvoir n'est pas seulement le fait des hommes, que ça peut être aussi le fait d'une femme", a-t-elle lâché.

Elle a aussi défendu la fille de Johnny, Laura Smet (mais pas David), estimant inélégant de la part de Laeticia Hallyday d'avoir d'abord appelé l'Elysée le jour de la mort de Johnny, avant de prévenir ses aînés.

Cela explique, selon elle, que le feuilleton de l'héritage soit maintenant sur la place publique.