ONPC : Charles Consigny estime qu’il "est plus simple de réussir dans les médias quand on est fils d’immigré, noir et PD que Français de souche blanc et hétéro"

Le nouveau chroniqueur d'On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, fait déjà des siennes. Quelques semaines à peine après ses débuts, Charles Consigny - qui remplace Yann Moix depuis la rentrée - est critiqué pour avoir affirmé ce samedi que "c’est presque plus facile de réussir quand on est fils d’immigrés, noir et pédé".

Il a déclaré cela devant Kiddy Smile, invité de l'émission, remarqué lors de la Fête de la musique à l'Elysée, lors de laquelle il portait un t-shirt noir affublé du slogan "Fils d'immigrés, noir et pédé".

"Quand vous dites "fils d’immigrés, noir et pédé" et que c’est difficile d’être noir, difficile d’être pédé, quand vous êtes dans cette revendication-là.

Moi, je suis juste un peu plus circonspect parce que je pense qu’en réalité, les choses ont beaucoup changé ces derniers temps, notamment dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias… Aujourd’hui, en réalité, c’est presque plus facile de réussir quand on est fils d’immigrés, noir et pédé que quand on est fils de Français de "souche", blanc et hétérosexuel", a réagi Charles Consigny.

Sur le plateau, Kiddy Smile et Christine Angot ont immédiatement dénoncé des propos "horribles", tandis que des internautes prenaient le relais sur Twitter, dont Jean-Michel Aphatie.