ONPC : les blagues de Laurent Ruquier sur un assassinat de Donald Trump ne font pas rire tout le monde

Laurent Ruquier présentait ce samedi, comme chaque semaine, l'émission On n'est pas couché sur France 2. L'animateur a estimé qu'"une semaine sans une connerie de Donald Trump ne serait pas une bonne semaine". Il a enchaîné avec des propos censés être humoristiques : "C'est quand même le seul Donald dont on aimerait qu'il soit abattu pour cause de grippe aviaire" puis "S'il continue comme ça, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade en décapotable à Dallas", référence à l'assassinat de JFK.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont jugé ces propos déplacés, quand d'autres ont invoqué "l'esprit Charlie" pour défendre l'animateur.