ONPC : la blague de mauvais goût de Laurent Ruquier sur Brigitte Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

20h40 Monaco-Marseille: les champions du monde Sidibé et Thauvin sur le banc AFP

En savoir plus

L'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier a fait son retour, ce samedi sur France 2. Pour cette première émission de la saison, pas de clash, mais une plaisanterie douteuse de l'animateur. En début d'émission, alors qu'il effectuait sa revue de presse consacrée en partie au couple présidentielle, le présentateur a souligné que "Brigitte en plus a résisté à la canicule". Classe.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres