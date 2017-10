ONPC : l'ancien patron du RAID très ému en évoquant le Bataclan

Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et désormais député "La République En Marche" de Seine-et-Marne était ce samedi invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, sur France 2. L’occasion pour lui de revenir notamment sur son livre Patron du RAID, face aux attentats terroristes et sur ses quatre années passées (mai 2013-mars 2017) à la tête de l’unité d’élite.

Il s’est montré ému lorsqu’il a abordé les attentats du 13 novembre 2015.

Butant sur les mots, le regards lointain, l'ancien commissaire de police a toujours du mal à parler du drame et à replonger dans l'horreur de la découverte des corps des 90 personnes tuées dans la salle de concert (à partir de 4:45 sur la vidéo) Et alors que Laurent Ruquier l'interrogeait sur l'importance de continuer à organiser des événements au Bataclan, Jean-Michel Fauvergue a répondu : "On s'est battus pour ça."

Il a aussi expliqué avoir plus de difficultés à supporter la violence dans son quotidien: "Je ne peux plus regarder de films violents depuis le Bataclan. Je regarde Mimie Mathy, Camping..."