"One Billion Rising" : le flashmob géant organisé aux Philippines contre les violences faites aux femmes

En ce jour de Saint-Valentin, des milliers de femmes et de jeunes filles se sont illustrées pour soutenir la campagne mondiale "One Billion Rising" ("Qu'un milliard de personnes se lèvent"). Depuis déjà trois ans, s'y déroule chaque année un flashmob annuel à Manille, la capitale. Cette initiative lancée il y a plusieurs années vise à condamner les violences faites aux femmes et aux enfants.

La mobilisation de grande ampleur s'est déroulée sur le terrain d'une école de filles de Manille. "La coordinatrice de la campagne aux Philippines dénombre aujourd'hui 200 pays participant à l'événement. Pour Monique Wilson, 'One Billion Rising' élargit sa campagne à la solidarité contre l'exploitation des femmes (…) En 2015, l'auteure de la célèbre pièce de théâtre Les Monologues du vagin, Eve Ensler, avait appelé les femmes du monde entier à danser le 14 février pour défendre cette cause", rapporte France Info.