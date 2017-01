"On n'est pas couché" : vives tensions entre Rama Yade et Vanessa Burggraf

Le climat n'était serein, samedi soir, sur le plateau de "On n'est pas couché." Invitée politique, Rama Yade a ainsi eu une interview difficile, notamment face à Vanessa Burggraf.

Rama Yade affirme ainsi être "du côté des petits" tandis que la chroniqueuse estime que l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy fait partie "de l'élite et du pouvoir", lui donnant "zéro chances de gagner." Et Rama Yade de citer Camus, non sans viser son interlocutrice : "La bêtise insiste toujours".