"On n'est pas couché" : François Bayrou condamne les primaires et regrette la défaite d'Alain Juppé

François Bayrou a par ailleurs regretté la défaite d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre : "J'aurais aimé qu'Alain Juppé gagne la primaire" a-t-il soutenu.

"Je pense que c'est le contraire des institutions qu'on a voulu donner" a-t-il expliqué. Les institutions que les fondateurs ont voulu proposer aux Français c'est : on va faire en sorte que la responsabilité politique échappe aux combinaisons de partis et aux clans. Ceux qui sont choisis par les primaires sont ceux qui ont choisi les bons thèmes pour plaire au camp.

"J'étais très opposé aux primaires, d'un bord et de l'autre, je pense que c'est une énormité" a-t-il martelé.

Ce samedi, François Bayrou était l'invité politique de la semaine dans "On n'est pas couchés", l'émission de Laurent Ruquier. Venu promouvoir son livre "Résolution française", le président du Modem n'a toujours pas donné de réponse quant à sa participation à la présidentielle. Il a en revanche profité de sa participation pour critiquer le principe des primaires des autres partis politiques.

